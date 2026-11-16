Kocaeli'de bir haftalık narkotik operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada yürüttükleri çalışmalarda uyuşturucuya yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 145 şüpheli yakalandı; bunlardan 121 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, 24 kişi ise uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gördü.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Ekiplerin aramalarında çok sayıda ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 829 gram sentetik kannabinoid, 109 gram esrar, 102 gram metamfetamin ve 155 gram çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca 727 adet sentetik ecza ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve el konulan tutar:

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular sonucu bazı şüpheliler hakkında kovuşturma işlemleri başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 TL para da emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Şüpheliler arasından 16 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yürütülen denetimlerin devam edeceğini ve suç ağlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KOCAELİ'DE SON BİR HAFTADA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 145 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI.