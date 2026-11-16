Dolar 50,3872 +0,08%
Euro 55,5302 +0,06%
Bist 11.856,92 +0,12%
Altın Gram 6.270,31 -0,40%
EUR/USD 1,1014 -0,12%
Brent Petrol 94,89 -0,99%
--°

Kocaeli'de bir haftalık narkotik operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Kocaeli'de bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 145 şüpheli yakalandı; 16 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocaeli'de bir haftalık narkotik operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada yürüttükleri çalışmalarda uyuşturucuya yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 145 şüpheli yakalandı; bunlardan 121 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, 24 kişi ise uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gördü.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Ekiplerin aramalarında çok sayıda ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 829 gram sentetik kannabinoid, 109 gram esrar, 102 gram metamfetamin ve 155 gram çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca 727 adet sentetik ecza ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve el konulan tutar:

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular sonucu bazı şüpheliler hakkında kovuşturma işlemleri başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 TL para da emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Şüpheliler arasından 16 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yürütülen denetimlerin devam edeceğini ve suç ağlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KOCAELİ&#039;DE SON BİR HAFTADA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 145 ŞÜPHELİDEN 16&#039;SI...

KOCAELİ'DE SON BİR HAFTADA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 145 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de kapsamlı asayiş denetiminde 50 aranan yakalandı, 28 tutuklama
images

Düzce'de haftalık trafik uygulaması: bin 776 araca ceza, 159 araç trafikten men
images

Düzce'de hafta boyu süren narkotik çalışmasında 43 kişi işlem gördü
images

Düzce'de güvenlik ve asayiş koordinasyonu masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurtbaşı belediye başkanı muhtarlarla bir araya geldi

Fidan Brüksel temaslarında Malta ile güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele aldı

Bir ömür sonra yeniden evet: 93 ve 92 yaşındaki çift Ünye'de nikâh tazeledi

Ege'nin ilk diyabet teknolojileri merkezi İzmir'de hizmete girdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı