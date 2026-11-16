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Otogarda düzen ve yolcu güvenliğini sağlamak için zabıta denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otogarda yetki belgeleri, sefer saatleri ve ortak kullanım kuralı denetimi yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otogarda düzen ve yolcu güvenliğini sağlamak için zabıta denetimi

zabıta ekiplerinin denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenli, kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Son olarak ekipler Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

kontrollerin odağı:

Denetimler sırasında terminalde faaliyet gösteren esnaf ve otobüs firmalarının gerekli yetki belgeleri incelendi ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca şehirlerarası otobüslerin sefer saatlerine uyup uymadığı kontrol edilerek, hareket programlarının terminal düzenine uygunluğu gözetildi.

Ekipler, otogar çevresinde yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin terminal sınırları içinde yapılması gerektiğini hatırlatarak sürücü ve firma yetkililerine uyarılarda bulundu. Bu uygulamanın amacı olarak yolcu güvenliğinin sağlanması ve terminal içi trafiğin düzenli yürütülmesi gösterildi.

esnaf bilgilendirmesi:

Otogar içindeki iş yerleri de zabıta tarafından denetlendi. Esnaf, ortak kullanım alanlarını işgal etmemeleri ve yaya geçişlerini engelleyecek uygulamalardan kaçınmaları konusunda bilgilendirildi. Bu tür önlemlerin hem yolcu akışını kolaylaştırdığı hem de terminal düzenini koruduğu vurgulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KENT GENELİNDE KAMU DÜZENİNİN...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KENT GENELİNDE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE KALİTELİ HİZMET ALABİLMESİ AMACIYLA SORUMLULUK ALANLARINDA DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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