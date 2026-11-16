Sinop OSB büyüyor: 58 işletme 4 bin 800 kişiye istihdam sağlıyor

sinop osb'de üretim ve istihdamın güncel durumu

Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firma sayısı ve istihdam rakamları bölge ekonomisinin nabzını tutuyor. Sinop OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan tarafından verilen bilgilere göre, OSB'de 58 işletme aktif olarak çalışıyor ve toplam 4 bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor.

Çakan, 2026 yılında üretime geçen dört yeni işletme sayesinde yaklaşık 500 kişilik ek istihdam oluşturulduğunu belirtti. Bu gelişmenin, bölgedeki istihdamı ve üretim kapasitesini desteklediğini vurguladı.

kapanan işletmelerin etkisi ve yönetim sorumlulukları:

Bölgedeki bazı işletmelerin kapanması ve buna bağlı istihdam kayıpları yönetim için üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor. Çakan, kapanan her fabrikanın ve kaybedilen her iş imkânının kendileri için üzüntü verici olduğunu ifade etti ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin finansman imkanları, mali yapı ve piyasa şartları ile doğrudan ilgili olduğuna dikkat çekti.

Sinop OSB yönetiminin önceliğinin bölgenin altyapısını güçlendirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve yeni yatırımcıları çekmek olduğunu belirten Çakan, bu görevlerin hem mevcut işletmelerin ayakta kalması hem de yeni istihdam yaratılması açısından kritik olduğunu söyledi.

genişleme projeleri ve altyapı çalışmaları:

OSB'nin büyüme planları çerçevesinde bir dizi altyapı ve eğitim yatırımı sürüyor. Planlanan çalışmalarda 700 bin metrekarelik genişleme projesi, bölgeye doğalgaz altyapısı kazandırma yatırımları ve nitelikli iş gücünü destekleyecek 12 sınıflık mesleki eğitim merkezi yer alıyor. Çakan, bu projelerin planlandığı şekilde devam ettiğini ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sonuç olarak Sinop OSB yönetimi, üretimi ve istihdamı artırma yönündeki kararlılığını koruyor; mevcut projeler ve yeni yatırımcı çekme çalışmaları bölgenin ekonomik dinamizmini güçlendirmeyi hedefliyor.

SİNOP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ