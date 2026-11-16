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Otobüste röntgen görüntüleriyle ortaya çıkan 113 parça uyuşturucuyla iki tutuklama

Bitlis Tatvan'da durdurulan otobüste, mide ve bağırsaklarında toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüste röntgen görüntüleriyle ortaya çıkan 113 parça uyuşturucuyla iki tutuklama

Operasyon ve tespit:

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan iki yabancı uyruklu şahıstan şüphelenildi. Yapılan incelemelerde, şahısların vücutlarında tespit amacıyla çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı paketlerin bulunduğu belirlendi.

Sağlanan tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda, şahısların mide ve bağırsaklarından toplam 113 parça halinde çıkarılan uyuşturucu maddelerin 566 gram metamfetamin ve 564 gram eroin olduğu saptandı. Ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 1 kilo 130 gram olarak kayda geçti.

Adli süreç:

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararına göre, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler, ilgili birimler tarafından sürdürüyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN 2 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN 2 YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA TOPLAM 1 KİLO 130 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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