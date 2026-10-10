Atatürk Kent Ormanı'nda genç izcilere doğayla iç içe yeni buluşma merkezi

izci evi törenle açıldı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Ormanı içinde yeni bir yaşam alanı olarak tasarlanan İzci Evi'ni törenle hizmete sundu. Tesis, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirildi. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, izci liderleri ve çok sayıda genç izci katıldı.

protokol konuşmaları ve mesajlar:

Program, izci kulüpleri ve mahalli izcilerin tekmil vermesiyle başladı ve ardından bayrak töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, çocuklara ve gençlere ayrılan bütçeyi vurgulayarak, 'Çocuklarımıza ve gençlerimize ayırdığımız bütçeyi neredeyse üç katına çıkardık' dedi. Biba, gençliğe yapılan yatırımın şehir hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti ve 'Gençliği ihmal edersek bütün hizmetlerimiz tahrip olur' ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, izcilikte disiplin, ekip ruhu ve dayanışmanın öne çıktığını belirterek tesisin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise merkezin kent merkezine yakın konumunun izcilik faaliyetlerine katılımı artıracağını ve kültürün yaygınlaşmasına katkı sunacağını ifade etti.

tesisin olanakları ve gençlere sundukları:

Atatürk Kent Ormanı'nın doğal ortamında hizmet verecek İzci Evi, izcilik faaliyetlerine uygun olarak planlandı. Tesiste bir salon, iki oda, mutfak ve diğer kullanım alanları yer alıyor; ayrıca kamp alanı da bulunuyor. Bu düzenleme sayesinde çocuklar ve gençler doğayla iç içe eğitim, kamp ve takım çalışması uygulamaları gerçekleştirebilecek.

İzci liderleri, izciliğin paylaşma, kardeşlik, dayanışma ve takım çalışmasını öğrettiğini vurguladı. Açılışın ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek İzci Evi'ni resmen açtı. Başkan Vekili Şahin Biba, genç izcilerle halat çekme oyununa katılarak programın sonunda onlara çorba ikram etti.

Yetkililer, İzci Evi'nin özellikle kent merkezine yakınlığı sayesinde daha fazla çocuğun ve gencin izcilik faaliyetlerine erişmesini sağlayacağını, böylece takım ruhu, sorumluluk bilinci ve dayanışma duygusunun güçleneceğini belirtti. Tesisin gençlere ve Bursa'ya hayırlı olması dilendi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ DOĞAYLA BULUŞTURACAK YENİ BİR YAŞAM ALANINI DAHA KENTE KAZANDIRDI. ATATÜRK KENT ORMANI’NDA HAYATA GEÇİRİLEN İZCİ EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI. ÇOCUKLARA VE GENÇLERE AYIRDIKLARI BÜTÇEYİ NEREDEYSE 3 KATINA ÇIKARDIKLARINI VURGULAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, "ONLARA HİZMET ETMEYİ ŞİAR EDİNDİK" DEDİ.