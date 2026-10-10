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Eğitim ve varoluş: İlim Yayma’nın 75. yılına cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumu

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda kuruluş felsefesinin Türkiye'nin var olma felsefesi olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

Eğitim ve varoluş: İlim Yayma’nın 75. yılına cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumu

Erdoğan ilim yayma'nın kuruluş felsefesini Türkiye'nin varoluşuyla ilişkilendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşmasında yaptığı konuşmada vakfın misyonuna dikkat çekti.

Konuşmasında, cemiyetin temel anlayışını ülkenin temel değerleriyle doğrudan ilişkilendiren Erdoğan, kurumun toplum yaşamındaki yerini ve rolünü özetleyen ifadeler kullandı.

konuşmanın ana vurguları:

Erdoğan, konuşmasında özellikle eğitimin ve bireysel gelişimin toplumun sürdürülebilirliğinde oynadığı rolün altını çizdi. Bu çerçevede İlim Yayma’nın kuruluş felsefesi, Türkiye’nin var olma felsefesidir ifadesiyle vakfın hedeflerinin ulusal düzeyde taşıdığı anlamı vurguladı.

Söylediklerinde, kurumun tarihsel misyonuna ve bu misyonun güncel toplumsal beklentilerle nasıl örtüştüğüne dair değerlendirmelere yer verildi.

kurumsal ve toplumsal yansımalar:

Erdoğan’ın mesajı, İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve kültür üzerinden toplumsal bağlar kurma işlevine işaret ediyor. Konuşma, katılımcılar nezdinde kurumun 75 yıllık birikiminin önemine dair bir hatırlatma niteliği taşıdı.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki buluşma vesilesiyle yapılan açıklamalar, vakfın misyonuna dair tekrar eden bir taahhüt ve kamuoyuna yönelik bir değerlendirme olarak ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İlim Yayma&#039;nın kuruluş felsefesi, Türkiye&#039;nin var olma felsefesidir&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi, Türkiye'nin var olma felsefesidir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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