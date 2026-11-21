Atatürk Üniversitesi QS sürdürülebilirlik sıralamasında:

Atatürk Üniversitesi, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması Sürdürülebilirlik 2027 listesinde dünya genelinde 708. basamakta yer aldı. Üniversite, listede Türkiye’den ilk 1000’e giren 23 kurum arasında bulunarak devlet üniversiteleri içinde 9. sıraya yerleşti; başarı kurumun sürdürülebilirlik alanındaki görünürlüğünü güçlendirdi.

Sıralamanın kapsamı ve Türkiye'nin konumu:

Sıralama, 107 ülke ve bölgeden toplam 2003 üniversitenin değerlendirildiği bir çalışmaya dayanıyor. Türkiye bu yıl 62 üniversite ile temsil edildi; geçen yılki 53 kuruma kıyasla artış görüldü. Türkiye, en fazla üniversiteyle temsil edilen ülkeler arasında dünyada 6., Avrupa ve Asya’da ise 3. sırada yer aldı. Türk üniversitelerinden 23 kurum ilk 1000 içinde yer buldu.

Sıralama ölçütleri:

QS sürdürülebilirlik sıralaması üç ana başlık üzerinden belirleniyor: Çevresel Etki (%45), Sosyal Etki (%45) ve Yönetişim (%10). Bu ağırlıklandırma, kurumların çevre, toplumsal katkı ve yönetişim uygulamalarındaki performansını birlikte değerlendirmeyi amaçlıyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik, üniversitemizin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin ortak paydasıdır. Dünya sıralamasında 708. basamakta yer almak, bu alandaki emeğin uluslararası düzeyde görünür olduğunu gösteriyor. Başarıda emeği olan akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, ürettiğimiz bilgiyi iklim, çevre ve toplumsal eşitlik alanlarında somut çözümlere dönüştürmek. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarımızı güçlendirerek sıralamadaki yerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz."

Üniversitenin elde ettiği bu sonuç, sürdürülebilirlik odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin uluslararası platformda görünürlüğünün arttığına işaret ediyor ve geleceğe dönük çalışmalara temel oluşturuyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, QS DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 2027 LİSTESİNDE DÜNYA GENELİNDE 708. BASAMAKTA YER ALDI. ÜNİVERSİTE, LİSTEDEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 1000’E GİREN 23 KURUMDAN BİRİ OLDU.