Sosyologlar aile danışmanlığından çıkarılmaya karşı Danıştay'da hak arıyor

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) Genel Başkanı Necdet Topcu, 7 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nin ilgili hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurduklarını açıkladı. Başvuruda, sosyologların aile danışmanlığı uygulamalarından dışlanmasının mesleki haklara doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekildi.

Başvuru ve hukuki dayanak:

Dava dilekçesinde, sosyoloji mezunlarının aile danışmanlığı alanındaki genel mesleki yeterlilik kapsamından çıkarılmasının Anayasa'nın eşitlik ve ölçülülük ilkelerine, çalışma hakkına ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürüldü. Başvuruda ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren önceki yönetmelik uyarınca sosyologların gerekli eğitimleri tamamlayarak aile danışmanı olabildikleri, yeni düzenlemeyle bu imkânın ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Sosyologların talepleri ve süreç:

Necdet Topcu ve dernek, gerekli mesleki eğitimleri tamamlamış sosyologların yeniden aile danışmanlığı kapsamına alınmasını ve mevcut hakların korunmasını talep ediyor. Ayrıca, sosyologların meslekî haklarının kalıcı olarak güvence altına alınması amacıyla Sosyologluk Meslek Yasası'nın çıkarılmasını istiyorlar.

Süreç, mesleki istihdam alanlarının korunması ve genişletilmesi bakımından kritik önem taşıyor. Dava sonucu, hem düzenleyici çerçeve hem de uygulamadaki istihdam imkânları açısından belirleyici olacak; Danıştay'ın vereceği karar yakından takip edilecek.

AİLE DANIŞMANLIĞI ALANINDA SOSYOLOGLARIN YENİ MESLEKİ YETERLİLİK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASINA KARŞI HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI.