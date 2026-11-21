Mardian Mall genel müdürü mahmut yıldızhan’dan mardin için onur günü mesajı

Mardian Mall AVM Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, 21 Kasım Mardin’in Onur Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada kentin tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Yıldızhan, Mardin’in yalnızca üzerinde yaşanan bir şehir olmadığını; geçmişi, kültürü ve ortak hafızasıyla herkesin ortak gururu olduğunu vurguladı.

kentin kimliğine ve ortak mirasa dikkat:

Yıldızhan, Mardin’in binlerce yıllık geçmişinin şehri bölgenin ve Türkiye’nin en kıymetli merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığına işaret eden Yıldızhan, sokaklarda biriken hatıraların, taşına sinmiş tarihin ve halkın samimiyetinin Mardin’i özel kılan en önemli değerler olduğuna dikkat çekti.

Bu ortak mirasa sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir şehir bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyleyen Yıldızhan, toplumun farklı kesimlerinin bu sorumluluğu paylaşmasının gerekliliğini öne çıkardı.

kentsel yaşam merkezi olarak mardian mall’un rolü:

Mardian Mall olarak kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunmayı önemsediklerini aktaran Yıldızhan, AVM’nin hemşehrilerin buluştuğu, bir araya geldiği ve kendilerini evlerinde hissettiği bir yaşam merkezi olmayı amaçladığını ifade etti. Yıldızhan, bir şehrin gerçek değerinin yalnızca tarihî ya da ekonomik zenginlikleriyle değil, insanlarının birbirine duyduğu sevgi, saygı ve aidiyet duygusuyla ölçüldüğünü vurguladı.

Açıklamasını, kent için birlik ve beraberlik temennisiyle sürdüren Yıldızhan, Mardin’in güzelliğine, insanına ve geleceğine inandıklarını belirterek toplumun ortak değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Mesajını şu sözlerle noktaladı: 'Mardin’in Onur Günü kutlu olsun. İyi ki bu güzel şehrin bir parçasıyız.'

MARDİAN MALL MÜDÜRÜ MAHMUT YILDIZHAN’DAN MARDİN’İN ONUR GÜNÜ AÇIKLAMASI