ETÜ'nün URAP yükselişi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), akademik performansa dayalı URAP Türkiye sıralamasında art arda yükseldi. 2026 sonuçlarına göre üniversite, bir önceki yıla göre 8 basamak artış göstererek ülke genelinde 67. sıradan 59. sıraya yerleşti ve son üç yılda toplam 16 basamak ilerleme kaydetti.

yıllara göre değişim

URAP verileri ETÜ'nün 2024–2026 dönemindeki düzenli yükselişini net biçimde ortaya koyuyor. Üniversite 2024'te Türkiye genelinde 75. sırada bulunurken, 2025'te 67. sıraya ve 2026'da 59. sıraya ulaştı. Bu tablo, bilimsel yayın ve atıf göstergelerinde sağlanan gelişmenin sıralamaya yansıdığını gösteriyor.

kategori bazlı başarılar

Genel sıralamadaki ilerleme farklı kategorilere de taşındı. Tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ETÜ, 2024'te 20. sıradayken 2026'da 13. sıraya yükseldi. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 25. sıradan 18. sıraya ilerledi. Devlet üniversiteleri sıralamasında 2024'te 59. sırada olan ETÜ, 12 basamaklık atışla 47. sıraya çıktı. Ayrıca 6.000'den az öğrencisi bulunan üniversiteler arasında 7. sıradan 5. sıraya yükselerek bu kategoride de başarı gösterdi.

rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Bülent Çakmak, URAP sonuçlarını değerlendirirken üniversitenin akademik performansındaki yükselişin ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Üniversitemizin URAP sıralamasında her yıl istikrarlı bir şekilde yükselmesi, bilimsel araştırma ve akademik üretkenlik alanında ortaya koyduğumuz çalışmaların somut bir göstergesidir. Genç bir üniversite olmamıza rağmen araştırma kapasitemizi güçlendiren, nitelikli bilimsel üretimi teşvik eden ve akademik iş birliklerini önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, elde ettiğimiz bu ilerlemeyi kalıcı hale getirerek üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaktır. Önümüzdeki dönemde de bilimsel yayın kalitemizin artacağına ve araştırma altyapımızın gelişeceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, teşekkür ediyorum."

Çakmak, elde edilen ilerlemeyi kalıcı kılmanın ve araştırma altyapısını güçlendirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI URAP TÜRKİYE SIRALAMASINDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ. BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 8 BASAMAK İLERLEYEN ETÜ, TÜRKİYE GENELİNDE 67. SIRADAN 59. SIRAYA YÜKSELEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.