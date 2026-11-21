ETÜ deneyimi uluslararası platformda anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Kalite Konferansı (International Quality Conference-ICQH) kapsamında üniversitenin kurumsal kalite yolculuğunu paylaştı. Çakmak, sunumunda eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, öğrenci katılımı ve toplumsal katkı alanlarında uygulanan iyi örnekleri katılımcılara aktardı.

Konferansın katılımcı profili ve gündemi:

Uluslararası katılımla gerçekleşen konferansta, yükseköğretim yöneticileri, kalite güvencesi kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Etkinlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Vatan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mukhammadismoil Makhmudov, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Özbekistan Ulusal Eğitim Kalite Güvencesi Ajansı Başkanı Bakhtiyor G’ayratjanovich Yo’ldoshev gibi isimler de yer aldı. Konferans, yükseköğretimde kalite kültürünün geliştirilmesi, akreditasyon süreçleri ve kurumsal sürdürülebilirlik başlıklarını gündemine aldı.

ETÜ'nün kalite yaklaşımı ve somut çıktılar:

Çakmak, ETÜ’nün kuruluşundan bugüne uzanan gelişimini değerlendirirken kurumun hedef ve çıktı odaklı yönetim anlayışını öne çıkardı. Sunumda, akademik performansın ulusal ve uluslararası göstergeler doğrultusunda düzenli izlendiği; elde edilen verilerin iyileştirme süreçlerine doğrudan yansıtıldığı vurgulandı. Araştırma performansına ilişkin olarak da URAP sıralamasında son üç yılda 16 basamaklık yükselişten ve üniversitenin Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'na ilk kez girerek 1601-1800 bandında yer almasından söz edildi.

Rektör Çakmak, öğrenci ve dış paydaş katılımının kurumsal kalite süreçlerindeki önemine dikkat çekti; ETÜ'de uygulanan geri bildirim mekanizmaları, Dış Paydaş Çalıştayı ile eğitimde iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığını belirtti. Bu yaklaşımların, kurum içinde katılımcı ve sürekli gelişime dayalı bir yönetim anlayışını pekiştirdiği ifade edildi.

Beş yıllık tam akreditasyonun arka planı:

Çakmak sunumunda, ETÜ'nün Eylül 2026 itibarıyla YÖKAK tarafından beş yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon alan 34 üniversiteden biri olduğuna dikkat çekti. Bu başarının, üniversitenin tüm birimlerinde benimsenen bir kalite kültürünün, güçlü paydaş katılımının ve ölçülebilir hedeflerle yürütülen sürekli iyileştirme çalışmalarının sonucu olduğu vurgulandı.

Sunumunu, üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ile uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi temennisiyle tamamlayan Çakmak, ETÜ örneğinin benzer amaçlarla çalışan kurumlara yol gösterici olabileceğini belirtti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE DÜZENLENEN ULUSLARARASI KALİTE KONFERANSI'NDA (INTERNATİONAL QUALİTY CONFERENCE – ICQH), ÜNİVERSİTENİN BEŞ YILLIK TAM KURUMSAL AKREDİTASYON BAŞARISINI VE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDAKİ İYİ UYGULAMALARINI ULUSLARARASI AKADEMİK KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.