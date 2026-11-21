Etkinlikte yardım el ele toplandı

Sivas’ta faaliyet gösteren Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi, dayanışma amacıyla düzenlediği "Gönül Sofrası" kahvaltısında bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım topladı. Etkinlik, yetimler, engelliler ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Faaliyet sıklığı ve kullanım alanları:

Ekip, yıl içinde belirli aralıklarla benzer aktiviteler düzenleyerek elde edilen gelirleri doğrudan ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak için kullanıyor. Kamu kurumlarıyla istişare içinde hareket eden ekip, yapılan yardımları odun, kömür, eşya ve hastane hizmeti gibi alanlarda değerlendiriyor. Ayrıca yardıma muhtaç hanelere ulaşmak için muhtarlar ve mahalle sakinleriyle koordinasyon sağlanıyor.

Onursal başkanın mesajı ve gelecek hedefleri:

Bir El De Sen Uzat Yardım Ekibi Onursal Başkanı Ahmet Özaydın, etkinliğin önemini şöyle anlattı: "Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi zaman zaman toplum yararına yetim öncelikli, böyle kahvaltılar düzenler. Bu kahvaltılardan elde edilen geliri öncelikle yetimlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanır. Bizler yıl içerisinde 3-4 defa bu şekilde bir faaliyette bulunuruz. Bundan dolayı da hem dayanışmanın hem de yardımlaşmanın önemini dostlarımız ve aileler öğrenmiş oluyor ve bize daha fazla yardım geliyor. Çünkü bu etkinlik önemli bir dayanışma ve paylaşım örneği"

Özaydın, yapılan yardımların sürekliliğine vurgu yaparak ekip olarak sorunlara hızlı müdahale ettiklerini belirtti: "Biz grup olarak bir ailenin bir insanın ne sorunu varsa yakından ilgileniyoruz. Bize ihtiyaç sahibinin muhtarı, komşusu haber veriyor ve biz hızlı bir şekilde ekip olarak adrese giderek ailenin durumuna bakıyoruz. Daha sonra kişinin ve ya ailenin odun, kömür, eşya ve hastane gibi ne ihtiyacı varsa müdahale ediyoruz ve çevremizi devreye sokarak faydalı hizmetler yapıyoruz. Ben ve ekibimizin çevresinin vasıtasıyla bu yardımlarımızı on iki ay boyunca sürdürüyoruz."

Önümüzdeki dönemde kuruluşun önceliklerinden biri, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmasına yönelik destek sağlamak olacak. Özaydın bu hedefi şöyle ifade etti: "Şimdi ki hedefimiz daha çok gençlerin bir takım problemlerini çözmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle ve diğer ilgili kurumlarla istişare ederek gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolunu arayacağız. Şu an Türkiye ve Sivas’ta gerçekten bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. gençler kolaylıkla kötü alışkanlıklara bulaşabiliyorlar."

Etkinlik, bölgedeki sivil toplum dayanışmasının örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor ve ekip, benzer faaliyetleri sürdüreceklerini duyurdu.

Sivas’ta 'Gönül Sofrası' kuruldu: Sıradaki hedef kötü alışkanlıklarla mücadele eden gençler