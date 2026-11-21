genel bakış:

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde başladı. Organizasyona 34 ilden 91 kulüp ve toplam bin 104 sporcu katılıyor. Yarış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçedeki kamu kurumlarının destekleriyle iki gün sürecek şekilde planlandı.

parkur ve yarış formatı:

Şampiyonanın ilk günü, sporcular Değirmenağzı mevkiinden start aldı. Parkurların uzunlukları 1 ile 2,5 kilometre arasında değişirken yarışmacılar yalnızca harita ve pusula kullanarak belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Oryantiring, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra dikkat, yön bulma ve hızlı karar verme becerilerini ön plana çıkaran bir spor olarak öne çıktı ve genç sporcular arasında heyecanlı mücadeleler yaşandı.

kategoriler ve ikinci gün programı:

Şampiyonada kız ve erkek sporcular yaş gruplarına göre toplam 13 kategoride yarışıyor. Organizasyonun ikinci ve son gününde Akçakoca şehir merkezinde sürat yarışları düzenlenecek; bu etapta sporcular daha kısa ama yoğun tempolu parkurlarda performanslarını sergileyecekler.

Yarışların tamamlanmasının ardından ilçe meydanında düzenlenecek ödül töreni ile organizasyon son bulacak. Etkinlik, yerel destekle gerçekleşmesi ve geniş katılımı nedeniyle bölge için önemli bir gençlik ve spor faaliyeti niteliği taşıyor.

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN U14 TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 1. KADEME YARIŞMASI, DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BAŞLADI. 34 İLDEN 91 KULÜP VE 1104 SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA GENÇ SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR.