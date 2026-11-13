ateşin içinden hayat taşıdı: muhtar felçli vatandaşı kurtardı

Bolu'da yangın ve kurtarma:

Bolu Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta dün akşam meydana gelen yangında, tek katlı bir ev sobanın devrilmesi sonucu alev aldı. Evde kısmi felç nedeniyle yürümekte güçlük çeken 55 yaşındaki Yavuz Sarı bulunuyordu. Alevler ve yoğun duman kısa sürede evi sardı, komşular ve yakınları durumu haber verdi.

Muhtarın kurtarma anı:

Olayı duyan mahalle muhtarı Sabri Şenel, yakınındaki dükkanını kapatıp hızla olay yerine çıktı. Kapı önünde içeriden gelen 'Yanıyorum' sesleri üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. İçerinin dumanla kaplı ve karanlık olduğunu anlatan Şenel, yerde yatan Yavuz Sarı'yı kucağına alıp sırtına yükleyerek dışarı çıkardı. Muhtarın müdahalesi hayat kurtarıcı oldu.

İlk müdahale ve hasar:

Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen Yavuz Sarı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve kendisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma sırasında dumana maruz kalan muhtar Sabri Şenel'e de olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhtar Şenel, kardeşi Filiz Hanım tarafından arandığını, haber alınır alınmaz dükkanını kapatıp koştuğunu söyledi. Şenel, yangın ve yoğun duman ortamında yerden aldığı Yavuz Sarı'yı dışarı çıkarmanın zor ancak memnuniyet verici olduğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre Yavuz Sarı'nın tedavisi hastanede tamamlandı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

BOLU’DA FELÇLİ VATANDAŞI ALEVLERİN ARASINDAN KURTARAN MAHALLE MUHTARI SABRİ ŞENEL, YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI. KAPIYI KIRARAK YOĞUN DUMANIN ARASINA GİREN ŞENEL, 55 YAŞINDAKİ YAVUZ SARI’YI SIRTINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ.