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Paris’te Place Vendôme civarındaki De Beers mağazasında silahlı soygun

Paris’te Rue de la Paix üzerindeki De Beers mağazasına giren maskeli ve silahlı soyguncular birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla mücevher çaldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Paris’te Place Vendôme civarındaki De Beers mağazasında silahlı soygun

Olayın gelişimi:

Paris’te lüks kuyumcular bölgesinde bulunan De Beers mağazasına giren silahlı ve maskeli soyguncular, birkaç dakika içinde 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevher çaldı. Olay, Rue de la Paix Caddesi yakınlarında, Place Vendôme Meydanı civarında gerçekleşti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların mağaza içinde silah gösterdiği ancak ateş etmedikleri ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Soyguncular, hırsızlıktan sonra motosikletle kaçtı.

Soruşturmanın yönü:

Savcılıktan yapılan açıklamada, organize suç biriminin "organize bir çete tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun" ile ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı. Yetkililer olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçış ve güvenlik:

Soyguncuların motosikletle kaçması ve saldırıda silah kullanılması, soruşturmanın öncelikli odak noktaları arasında. Polis ve savcılık soruşturmayı yürütüyor; olayla ilgili ek açıklamalar yetkililerce paylaşılacak.

Fransa&#039;nın başkenti Paris&#039;te elmas üreticisi De Beers&#039;a ait kuyumcu dükkanına giren silahlı...

Fransa'nın başkenti Paris'te elmas üreticisi De Beers'a ait kuyumcu dükkanına giren silahlı soyguncular, birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevher çalarak kayıplara karıştı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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