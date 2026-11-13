Paris’te Place Vendôme civarındaki De Beers mağazasında silahlı soygun

Olayın gelişimi:

Paris’te lüks kuyumcular bölgesinde bulunan De Beers mağazasına giren silahlı ve maskeli soyguncular, birkaç dakika içinde 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevher çaldı. Olay, Rue de la Paix Caddesi yakınlarında, Place Vendôme Meydanı civarında gerçekleşti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların mağaza içinde silah gösterdiği ancak ateş etmedikleri ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Soyguncular, hırsızlıktan sonra motosikletle kaçtı.

Soruşturmanın yönü:

Savcılıktan yapılan açıklamada, organize suç biriminin "organize bir çete tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun" ile ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı. Yetkililer olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçış ve güvenlik:

Soyguncuların motosikletle kaçması ve saldırıda silah kullanılması, soruşturmanın öncelikli odak noktaları arasında. Polis ve savcılık soruşturmayı yürütüyor; olayla ilgili ek açıklamalar yetkililerce paylaşılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te elmas üreticisi De Beers'a ait kuyumcu dükkanına giren silahlı soyguncular, birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevher çalarak kayıplara karıştı.