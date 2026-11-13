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Çivrilli öğretmenden çocuklara bilim sevgisi aşılayan macera kitabı

Emrah Dal'ın 'Ayaz ile Sancar Macera Dolu Bir Yaz' kitabı, ilkokul öğrencilerine bilimsel düşünce, doğa sevgisi ve akran dayanışması kazandırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çivrilli öğretmenden çocuklara bilim sevgisi aşılayan macera kitabı

Çivril'de sınıf öğretmeninin yeni çocuk kitabı

Denizli'nin Çivril ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ve yazar Emrah Dal, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladığı hikâye kitabı ile okurların karşısına çıktı. 'Ayaz ile Sancar Macera Dolu Bir Yaz' adlı çalışma, İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine hitap edecek şekilde kurgulanmış; amaç, çocuklarda eğlenerek öğrenme ortamı yaratarak bilimsel düşünce, doğa bilinci ve akran nezaketi gibi yetkinlikleri geliştirmek.

Hikâye ve ilham kaynakları:

Kitap, dedesini ziyaret etmek için yola çıkan Ayaz'ın, bilim ve icat meraklısı Sancar ile tanışmasını ve birlikte yaşadıkları maceraları temel alıyor. Eserdeki İcatçı Sancar karakterine ilham veren isim ise Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar. Bu göndermeyle yazar, çocukların bilim insanlarını tanımasına ve araştırma meraklarının tetiklenmesine zemin oluşturmayı hedefliyor.

Eğitsel yaklaşım ve işlenen temalar:

Metin boyunca üretim odaklı düşünme, çevre gözlemi, biyomimikri ve bilimsel düşünce gibi kavramlar çocukların anlayacağı sade bir dille ele alınıyor. Her bölümün sonunda yer alan karekodlar aracılığıyla öğrenciler hikâyelere özel hazırlanan şarkılara ulaşabiliyor; bu uygulama, hikâye ile çoklu öğrenme kanallarını birleştiriyor.

Kitabın bölümlerinde sırasıyla; karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmeme ve çözüm üretme, akran zorbalığına karşı empati ve dayanışma temaları ile orman yangınları gibi çevresel tehditlere karşı bilimden ve doğadan ilham alarak çözüm arama anlatılıyor. İkinci bölümde Buka adlı karakter üzerinden işlenen akran zorbalığı konusu, öfkeyle değil düşünerek ve iş birliğiyle hareket etmenin önemini vurguluyor.

Çalışma, günlük yaşamdan örneklerle öğrenmeyi destekleyerek sınıf içi tartışma ve etkinliklere uygun malzeme sunuyor. Böylece öğretmenler için hem okuma metni hem de öğretim aracı niteliği taşıyor.

Kitabın yayın sürecinin ardından Emrah Dal, eserin içeriği ve hazırlık aşamaları hakkında bilgi vermek üzere Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Gök, eserin öğrencilerin gelişimine katkı sunabilecek değerli bir eğitim materyali olduğunu belirterek öğretmeni tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

EMRAH DAL

EMRAH DAL

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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