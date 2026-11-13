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Tosya'da kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Tosya Cumhuriyet Meydanı önünde motosiklet ile Fiat marka otomobil çarpıştı; motosikletin yolcusu N.D. yaralandı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tosya'da kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 37 ADU 670 plakalı motosiklet ile İ.A. yönetimindeki 34 FY 9304 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yaralı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan yolcu N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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