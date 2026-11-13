Tosya'da kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 37 ADU 670 plakalı motosiklet ile İ.A. yönetimindeki 34 FY 9304 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yaralı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan yolcu N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.