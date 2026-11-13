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Birecik'te husumet kavgası ölümle sonuçlandı

Abdallı Mahallesi'nde husumetten çıkan kavgada 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu silahla vuruldu; Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Birecik'te husumet kavgası ölümle sonuçlandı

Birecik'te silahlı çatışma: bir kişi yaşamını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsal Abdallı Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında Müslüm Eroğlu (42) silahla vurularak ağır yaralandı.

müdahale ve hastane süreci:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Eroğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve adli işlemler:

Vaka sonrası cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili yetkili birimlerce başlatılan soruşturma sürüyor ve jandarma olayın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN BİRECİK İLÇESİNDE KAVGADA SİLAHLA VURULAN MÜSLÜM EROĞLU (42) HAYATINI...

ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE KAVGADA SİLAHLA VURULAN MÜSLÜM EROĞLU (42) HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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