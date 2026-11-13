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Ereğli'de zincirleme kaza: kontrolden çıkan otomobil motosikletler ve araçlara çarptı, ambulans da devreye girdi

Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki 5 motosiklet ve 3 araca çarptı; ambulans da park halindeki bir araca çarparak hasar verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de zincirleme kaza: kontrolden çıkan otomobil motosikletler ve araçlara çarptı, ambulans da devreye girdi

kaza ve müdahale:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak zincirleme hasara yol açtı. Sürücü H.K. yönetimindeki 67 AFL 684 plakalı otomobilin, yol kenarındaki 5 motosiklet ile 3 araca çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

ilk müdahale ve ambulansın durumu:

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.K. ile araçta yolcu olarak bulunan G.U.'ya müdahale etti. Yaralıları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarparak maddi hasar oluşturdu; ambulansta bulunan yaralı daha sonra hastaneye sevk edildi.

bulunan madde ve soruşturma:

Otomobilde yapılan aramada, poşet içerisinde uçucu madde içerdiği değerlendirilen bir yapıştırıcı bulundu ve ekiplerce teslim alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

YARALILARI HASTANEYE GÖTÜRMEK ÜZERE HAREKET EDEN AMBULANS DA PARK HALİNDEKİ BİR ARACA ÇARPARAK...

YARALILARI HASTANEYE GÖTÜRMEK ÜZERE HAREKET EDEN AMBULANS DA PARK HALİNDEKİ BİR ARACA ÇARPARAK MADDİ HASARA YOL AÇTI. AMBULANSTA BULUNAN YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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