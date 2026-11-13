Sonbaharın son Maharetli Eller pazarı Harman Mahallesi'nde kuruluyor

Maharetli Eller kadın üretici pazarı kasım etkinliği

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığında düzenlenen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, kasım ayının üçüncü pazar gününde ziyaretçilerini bekliyor.

Harman Mahallesi'nin tarihi dokusuyla dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'nda her ayın birinci ve üçüncü pazar günleri kurulan organizasyonun bu ayki açılışı 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

pazarın içeriği:

Pazarda el işi çalışmalar ve ahşap ürünler başta olmak üzere; ev yemekleri, süs eşyaları ve farklı el emeği ürünler tezgâhlarda alıcılarını bekleyecek.

katılım ve beklenti:

Yerel üreticilerin eserlerini doğrudan sunduğu pazar, bölge sakinleri için hem alışveriş hem de kültürel etkileşim alanı oluşturuyor. Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşacağı etkinliğe, yoğun bir ilgi gösterilmesi bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’, KASIM AYININ ÜÇÜNCÜ PAZAR GÜNÜNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.