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Ateşkese rağmen Gazze'de can kayıpları sürüyor: son 48 saatte 10 kişi

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor; son 48 saatte 10 ölü 65 yaralı, toplam ölü 1.481, yaralı 5.254.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ateşkese rağmen Gazze'de can kayıpları sürüyor: son 48 saatte 10 kişi

Ateşkese rağmen Gazze'de can kayıpları sürüyor

İsrail ordusunun, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

son 48 saatte yaşananlar:

Sağlık yetkilileri, son iki gün içinde kaydedilen ölü ve yaralı sayılarını paylaştı. Açıklamada, müdahale ekiplerinin sahadaki çalışmaları ve kayıt altına alınan vakalar hakkında bilgi verildi.

ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 ekim 2025'ten bu yana bilanço:

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana, Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.481'e, yaralı sayısı ise 5.254'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında saldırılarda 106 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Daha geniş zaman diliminde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda bildirilen toplam can kaybı 74.370, yaralı sayısı ise 175.371 olarak kaydedildi.

İSRAİL&#039;İN 1 YIL ÖNCE VARILAN ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE ŞERİDİ&#039;NE SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILAR SONUCU SON 48...

İSRAİL'İN 1 YIL ÖNCE VARILAN ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE ŞERİDİ'NE SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILAR SONUCU SON 48 SAATTE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 65 KİŞİ YARALANDI. ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 10 EKİM 2025'TEN BU YANA DEVAM EDEN İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 481'E YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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