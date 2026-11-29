Kursun amacı ve kapsamı:

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilen atıklar, Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki geri dönüşüm kursunda sanat ve kullanışlı ürünlere dönüşüyor. Merkez, yıl boyunca açtığı kurslarla geniş kitlelere ulaşırken, geri dönüşüm eğitimi özellikle kadınların ilgisini çekiyor.

Merkezin ana binasında açılan kurslarda; eski tavalar dekoratif objeye, plastik yoğurt kapları sepetlere, gazoz kapakları ise farklı süs ve kullanım ürünlerine dönüştürülüyor. Kurslarda ayrıca evde biriken kumaş parçalarından kırk yama gibi kullanılabilir eşyalar yapılıyor.

Kadınlara sosyal ve ekonomik katkı:

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar kursların amacını çevre bilinci oluşumu ve atıkların ekonomiye kazandırılması olarak özetliyor. Tabar, kaynakların kıtlaştığı, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın gündemde olduğu bir dönemde geri dönüşüm çalışmalarının önem kazandığını vurguluyor.

Kursiyerler, atıkları değerlendirirken hem sosyalleşiyor hem de ortaya çıkan dekoratif ve kullanılabilir ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tabar'ın ifadesiyle, "aslında çöp diye bir şey yoktur, geri kazanılabilir ürünler vardır"; bu yaklaşım merkezde uygulanan eğitimin temelini oluşturuyor.

Uygulama ve gelecek planları:

Merkezdeki uygulamalarda evlerden toplanan malzemeler atölyede yeniden ele alınıp, bazen dekoratif bazen de gündelik kullanım amaçlı ürünlere dönüştürülüyor. Tabar, COP31'de geri dönüşümün küresel gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık çalışmalarının önemli ilerleme sağladığını belirtiyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm kurslarını mahalle mahalle yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yıl sonunda geri dönüşüm ürünleriyle bir sergi düzenlenecek ve kursların yaygınlaştırılmasıyla çevre bilincinin yerel düzeyde artması amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYELERİNDE BAŞLATILAN "SIFIR ATIK PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEN ÜRÜNLER, ELAZIĞ HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE KADINLARIN ELLERİNDE, SANATA DÖNÜŞÜYOR