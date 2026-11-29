Ardahan'da vefa çalışması sürüyor

Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa Programı, il genelinde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Programın temel amacı, destek verilen kişilerin günlük yaşamlarını daha kolay ve güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak.

sunulan hizmetler:

Program kapsamında vatandaşlara ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması gibi doğrudan hizmetler sunuluyor. Bu hizmetler, faydalananların hijyen, sağlık ve konfor düzeyini artırmayı hedefleyerek ev ortamında daha sağlıklı bir yaşam koşulu oluşturuyor.

sosyal etki ve hedefler:

Vefa Programı yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşların sosyal hayata bağlılıklarını güçlendirmeyi, yalnızlık duygusunu azaltmayı ve kendilerini güvende hissetmelerini amaçlıyor. Bu yaklaşım, bireylerin toplumla ilişkilerini canlı tutmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi öne çıkarıyor.

DEVLETİN ŞEFKAT ELİ VEFA İLE HANELERE ULAŞIYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)