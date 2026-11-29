Yerel yetiştiricilerden hızlı ve planlı destek

İzmit Süs Tavukları Derneği öncülüğünde yürütülen kampanya, Aydın'da yatağa bağımlı bir hastanın ihtiyaç duyduğu elektrikli aracı karşılamak amacıyla başlatıldı. Hayvanseverlerin bağışladığı süs tavukları satışa çıkarıldı; ayrıca maddi destek verenler de oldu. Toplanan kaynaklarla satın alınan araç aileye teslim edildi ve yakınlar kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Ailenin eşi Zeynep Çınar teslimat sonrası, 'Herkes hakkını helal etsin, herkesin işi gücü rast gitsin. Ne sıkıntıları varsa Allah yardımcıları olsun.' ifadelerini kullandı.

Kampanyanın işleyişi:

İzmit Süs Tavukları Derneği Başkanı ve Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altıntaş kampanyanın detaylarını aktardı. Bağışlanan hayvanların satışından elde edilen gelirin aracın büyük kısmını karşıladığını belirten Altıntaş, desteklerin hem hayvan bağışı hem de doğrudan nakdi yardım şeklinde geldiğini söyledi.

Altıntaş, fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak şunları anlattı: '500 liraya da tavuk verdik, 5 bin liraya da tavuk verdik. Yeri geldi, hiç tavuk almadan yardım edenler de oldu. Bu tavukların fiyatları genelde ırkına, cinsine ve özelliklerine göre değişiyor. Orijinal, safkan bir hayvan, örneğin Rosecomb ırkının özelliklerini taşıyorsa fiyatı 5 bin lirayla 10 bin lira arasında olabiliyor. Ancak bazı ırk standartlarını taşımayan hayvanlar bin lira, 2 bin lira civarında satılıyor.'

Yardımın gönüllülük esasına göre yürüdüğünü vurgulayan Altıntaş, 'Yardıma gelen hayvanlarda biz kesinlikle fiyat aramadık. (…) 1 liralık hayvana 10 lira veren de oldu, 10 liralık hayvana inanın 50 kuruş veren de oldu. Ama 50 kuruş vereni kesinlikle yadırgamıyorum. O, gönlünün zenginliğini verdi.' dedi.

Kampanya sabah 08.00'de başladı ve yaklaşık 12.00'de aracın bedelinin büyük bölümü toplandı. Kalan tutarın Denizli'de yaşayan bir hayvansever tarafından karşılanacağı bildirildikten sonra alım tamamlandı.

Sosyal sorumluluk örnekleri ve çocuklara yönelik çalışmalar:

Altıntaş derneğin kuruluş amacını ve önceki kampanyalarını da anlattı. Derneğin 2019 yılında gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Daha önceki dayanışma örneklerinden biri olarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattıkları çağrıyla, beyninde ur bulunan Hataylı bir çocuğun Ankara'daki ameliyatı için 4 saatte 90 bin lira toplandığını ve çocuğun sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Dernek, ayrıca çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için okullarda ve kreşlerde etkinlikler düzenliyor. Altıntaş, dernekte yaklaşık 20 kafes bulunduğunu ve okul bahçelerinde 15–20 çeşit hayvanı gösterime sunabildiklerini söyledi. Derneğe ait 36 yumurta kapasiteli küçük kuluçka makinesinin okullara verilerek çocukların civcivlerin gelişimini izlemelerine olanak sağlandığı, civcivlerin çıkış sürecinin ise 21 gün olduğu ifade edildi. Öğrenciler civcivlerin yumurtadan çıkışını heyecanla izliyor, çıkışa birkaç gün kala makinenin okulda hazır edildiği anlatılıyor.

Derneğin bu çalışmaları, kentleşme ve apartman yaşamının arttığı ortamda çocukların doğayla temasını korumaya, hayvan sevgisini aşılamaya yönelik somut adımlar olarak sunuluyor.

Sonuç olarak, Kocaeli'deki süs tavukları yetiştiricilerinin dayanışması, kısa sürede toplanan kaynakla Aydın'daki yatağa bağımlı hastanın ulaşım ihtiyacını karşılayarak aileye doğrudan destek sağladı ve yerel toplumda örnek bir yardımlaşma hikâyesi oluşturdu.

SÜS TAVUKLARI