Ovacıklı neferlerin geleneği Manavgat'ta sürdü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1985 yılında asker ocağında başlayan dostluk, tam 41 yıldır sürüyor. Geleneksel olarak her yıl farklı şehirlerde toplanan silah arkadaşları, bu yıl emekli Jandarma Kıdemli Binbaşı Hüseyin Bülbül'ün ev sahipliğinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya geldi.

Toplantı detayları:

Geleneksel buluşma, 2017'den bu yana düzenlenen Tunceli Ovacık Asker Arkadaşları Buluşması kapsamında Titreyengöl bölgesindeki bir otelde yapıldı. Etkinliğe bölük komutanının da aralarında bulunduğu toplam 12 silah arkadaşı ile aileleri katıldı. Katılımcılar, Side, Manavgat Şelalesi ve Titreyengöl çevresinde zaman geçirerek yılların hasretini giderdi.

Komutanın duyguları:

Ev sahibi emekli Jandarma Kıdemli Binbaşı Hüseyin Bülbül, silah arkadaşlığının önemine vurgu yaparak birlikteliğin kendisine verdiği duyguyu anlattı. Bülbül, "Bizler Ovacık grubu neferleri olarak silah arkadaşlığının önemini birlikte yaşayarak öğrendik. Bize en büyük katkıyı eşlerimiz ve çocuklarımız verdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca yıllara rağmen birlikteliklerinin sürdüğünü belirtip vatan uğruna çaba gösterenlere saygısını iletti.

Buluşmanın kökeni ve kararlılık:

Dönemin bölük astsubayı Selahattin Kılınçkaya, 1985-1987 yılları arasında 9. Jandarma Komando Birliği'nde görev yaptıklarını hatırlatarak, mektupla başlayan iletişimin telefonların yaygınlaşmasıyla buluşmalara dönüştüğünü söyledi. Kılınçkaya, ilk büyük buluşmayı Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini, daha sonra ülkenin çeşitli şehirlerinde ailelerle bir araya geldiklerini aktardı. Ayrıca genellikle tarımla uğraşan arkadaşların kasım aylarında geçmişi yad ettiğini ve "son iki nefer kalana kadar buluşulacak" kararlılığını paylaştı.

41 yıldır süren bu gelenek, askerlik yıllarının ortak deneyimlerini ve yıllar içindeki bağlılığı canlı tutan bir vefa örneği olarak öne çıkıyor. Katılımcılar hem geçmiş anıları tazeledi hem de aile ilişkilerini güçlendiren bir buluşma gerçekleştirdi.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE 1985 YILINDA ASKER OCAĞINDA BAŞLAYAN DOSTLUK, 41 YILDIR DEVAM EDİYOR.