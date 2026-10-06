Atık malzemelerle afet eğitimi: Muş’ta macera parkı modeli

Projenin amacı ve genel çerçevesi:

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hayata geçirilen Afet Eğitim ve Macera Parkı, afetlere karşı toplumda bilinç oluşturmak ve doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmek amacıyla kuruluyor. Parkın inşasında ağırlıklı olarak atık ve yeniden değerlendirilebilir malzemeler kullanılıyor; hedef, hem eğitim kapasitesi oluşturmak hem de maliyetleri önemli ölçüde düşürmek.

Parkın tasarımı ve eğitim alanları:

Parkta yer alacak bölümler arasında deprem simülasyon odası, tırmanma parkurları, borulu kurtarma labirenti, ipli köprü, denge alanları ve yıkılmış yapıların canlandırıldığı kısımlar bulunuyor. Ayrıca afet sonrasında karşılaşılabilecek farklı durumlara yönelik uygulamalı eğitim istasyonları da oluşturuluyor. Yaklaşık yüzde 90’ı atık ve yeniden değerlendirilebilir malzemelerden meydana getirilen park, çocuklar ve yetişkinlere pratik beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Uygulamalı eğitimlerin içeriği:

Parkta eğitim alacaklara deprem sırasında uygulanması gereken 'çök-kapan-tutun' hareketi, güvenli tahliye, enkaz ve dar alanlarda hareket etme ile temel arama-kurtarma konularında uygulamalı eğitim verilecek. Eğitimler, teorik anlatımın ötesine geçerek katılımcıların gerçekçi ortamda refleks geliştirmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Maliyet, tasarruf ve yerel katkı:

Projenin maliyetine ilişkin kaynaklarda farklı rakamlar yer alıyor: bir ifadede projenin normal şartlarda yaklaşık 35 milyon liraye mal olacağı, atık malzemeler ve gönüllü emeğiyle bunun yaklaşık 4 milyon liraya tamamlanacağı belirtildi. Başka bir ifadede ise projenin yaklaşık maliyetinin 33 milyon lira olduğu ancak 5-6 milyon lira civarında bir harcamayla geri kalanının karşılandığı ifade edilerek, toplamda 30 milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflendiği paylaşıldı.

Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, projenin personel ve gönüllülerin kendi imkan ve emekleriyle ilerlediğini belirterek, fikrin kurum içinde yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıktığını anlattı. Yıldız, müdürün Tunceli dönemindeki benzer uygulamasına atıfla, "Siz hazırsanız, ben yirmi katına hazırım" sözünü aktardı ve projenin valilik desteğiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

Yıldız, bölgedeki benzer kapsamlı uygulamalı afet eğitim alanlarının sınırlı olduğunu, bu nedenle parkın yalnızca Muş için değil çevre iller için de önemli bir eğitim merkezi olacağını belirtti. Proje tamamlanana kadar yeni parkurlar ve eğitim istasyonları eklenerek alanın sürekli gelişen ve hizmet veren bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar sürerken, parkın hem çocuklar hem yetişkinler için erişilebilir bir eğitim sahası olması ve afetlere hazırlığın toplumsal bir sorumluluk olarak pekiştirilmesi amaçlanıyor.

MUŞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN, AFETLERE KARŞI BİLİNÇ OLUŞTURMAK VE DOĞRU MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETMEK AMACIYLA ATIK VE HURDA MALZEMELER DEĞERLENDİRİLEREK "AFET EĞİTİM VE MACERA PARKI" KURULUYOR.