cop31'de geri dönüşüm gündemi

Antalya EXPO alanında 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde gerçekleştirilen Döngüsel Ekonomide Atık: Atıktan Kaynağa oturumu, geri dönüşüm sektörünün iklim politikalarındaki yerini öne çıkardı. Oturumu moderatörlüğünü üstlenen TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç ile panele katılan Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Mert Orkun Civelek, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü ve TÜDAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Urgen sektörün mevcut kapasitesi ve potansiyelinin değerlendirilmesini sağladı.

oturumda öne çıkan noktalar:

Panelde, döngüsel ekonomi yaklaşımlarının yalnızca atık yönetimi değil, aynı zamanda üretim modellerinin dönüşümü anlamına geldiği vurgulandı. Vedat Kılıç, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve mevcut geri dönüşüm kapasitesine dikkat çekerek atıkları sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde kaynaklarına dönüştürmenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan kritik olduğunu belirtti. Kılıç, geri dönüşümün hammadde arz güvenliği ve sanayinin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Oturumda Sıfır Atık, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve ikincil hammaddelerin sanayi için önemi tartışıldı. Katılımcılar, atıkların ayrıştırılması ve ekonomik değerinin korunarak yeniden üretime kazandırılmasının gerekliliğine işaret etti. TÜDAM temsilcileri ayrıca sektörün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımların ve uygulamaya dönük politikaların önemini vurguladı.

sektörün uluslararası fırsatları ve gereksinimler:

Panelde ayrıca Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası düzenlemelerin geri dönüşüm pazarında yeni talepler oluşturduğu belirtildi. Bu çerçevede geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının artırılması, kaynak verimliliğinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin çevresel standartlara uyum sağlamasının önümüzdeki dönemde sanayiciler için belirleyici olacağı kaydedildi. Kılıç, sektörün bu düzenlemelere uyumuyla Türkiye için yeni ihracat ve rekabet fırsatlarının açılabileceğini söyledi.

Konuşmacılar, COP31 gibi uluslararası platformlarda ortaya konan hedeflerin somut yatırımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürülmesinin önemini yineledi. TÜDAM, atıkların sadece toplanıp ayrıştırıldığı bir aşamada kalmayıp ekonomik değerinin korunarak yeniden üretime kazandırıldığı bir sistem kurmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu hedefe ulaşmak için kamu-özel sektör iş birliği ve ölçeklendirilebilir yatırımların gerekliliği öne çıktı.

Sonuç olarak, oturum Türkiye’nin geri dönüşüm sanayisinin hem iç pazarda hammadde güvenliğini sağlamada hem de küresel döngüsel ekonomi hedeflerine katkıda bulunmada stratejik bir role sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, bu potansiyelin doğru politikalar, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla etkin şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "DÖNGÜSEL EKONOMİDE ATIK: ATIKTAN KAYNAĞA" OTURUMUNA MODERATÖRLÜK YAPAN TÜDAM YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEDAT KILIÇ, TÜRKİYE’NİN DÖNGÜSEL EKONOMİ ALANINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU VURGULADI.