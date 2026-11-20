Şanlıurfa'da yoğun sis yaşamı etkiledi

Sabaha karşı kent merkezinde başlayan sis, zamanla kırsal alanlar ve yüksek kesimlerde yoğunlaştı. Etkinin artmasıyla günlük yaşamda ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı; birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti.

görüş mesafesindeki azalma:

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde sisin yoğunlaştığını, görüş mesafesinin yer yer 15 ila 20 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bu durum, Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Adıyaman ve Şanlıurfa-Mardin karayollarında trafik akışını yavaşlattı.

sürücü ve ekip uyarıları:

Yolda ilerleyen sürücüler araçlarının farlarını açarak kontrollü seyretti. Trafik ekipleri ve yetkililer ise sürücülere takip mesafesini koruma, sis farlarını kullanma ve aşırı hızdan kaçınma konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca kırsal alanlarda sisin daha yoğun olması nedeniyle ek dikkat çağrısı yapıldı.

Yoğun sisin etkisiyle günün ilk saatlerinde ulaşımda yavaşlama gözlenirken, yetkililer koşulların düzelmemesi halinde ek önlemler alınabileceğini belirtti.

ŞANLIURFA’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KENT MERKEZİNİN YANI SIRA KIRSAL BÖLGELERDE VE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ ARTIRAN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 15 İLA 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ.