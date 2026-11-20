etkiler ve trafik önlemleri:

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından oluşan yoğun sis kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve takip mesafesini koruyarak trafikte daha dikkatli ilerledi.

Yağmur ve sis bazı bölgelerde yer yer etkisini artırdı; bu durum özellikle kırsal yollarda ve ana arterlerde sürücülerin hızlarını düşürmesine neden oldu. Yetkililer, sürücüleri zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaya ve gördükleri uyarılara uymaya çağırdı.

hava seferlerindeki aksamalar:

Sis nedeniyle hava seferlerinde de aksaklıklar yaşandı. Diyarbakır Havalimanı'nda bazı uçak seferlerinde rötarlar kaydedildi; yolcuların bilgi almak için havalimanı personeliyle iletişimde kalmaları istendi.

Kent merkezinde ve çevresinde etkili olan yağmur ile sisin gün boyu etkisini sürdürmesi beklendiğinden, yetkililer ve vatandaşlar olası yeni aksamalar ve görüş mesafesindeki değişikliklere karşı tedbirli olmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da yağış ve sis görüş mesafesini düşürdü, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı