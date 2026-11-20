Çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmada, Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak ve Küpler köylerini birbirine bağlayan yolda kilit parke taşı döşeme işlemleri sürüyor. Uygulama, köy yollarında ulaşım konforu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Planlama ve yürütme:

Kurumdan yapılan açıklamada çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Bölgede eş zamanlı olarak hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

Yerel etkiler:

İyileştirme çalışmaları, köyler arası bağlantıyı güçlendirerek taşıma ve günlük ulaşımda rahatlama sağlamayı hedefliyor. Yerel halk, yol düzenlemelerinin güvenlik ve konforda artış getireceğini değerlendiriyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI KURUKAVAK VE KÜPLER KÖYLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.