Ardahan'da kış koşulları ulaşımı zorlaştırdı

Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, kara yollarında aksamalar yaşanmasına neden oldu. Özellikle yüksek geçitler ve dağlık güzergâhlarda görüş mesafesinin azalması sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar örtüsü yükseltilerde belirginleşirken, sisin yoğunluğu zaman zaman tehlike oluşturdu.

Etkilenen güzergâhlar:

Yetkililer, özellikle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Damal-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar dağı çevresinde kış şartlarının kendini hissettirdiğini aktarıyor. Bu alanlarda görüş mesafesinin yer yer önemli ölçüde düşmesi, araç trafiğinde yavaşlamalara ve zorlanmalara yol açtı.

Sürücülere uyarılar:

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin olumsuz hava şartlarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sisli havalarda hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve ani fren ile tehlikeli sollamalardan kaçınılması önem taşıyor. Ayrıca araçların kış koşullarına uygun donanımda olması ve gerekiyorsa yolculukları erteleme seçeneklerinin değerlendirilmesi tavsiye edildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge sürücülerinin yetkililerin uyarılarını takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı güzergâhlara çıkmamaları isteniyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi