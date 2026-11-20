Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve orman muhafaza memurlarına yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, Orman İşletme Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara saha uygulamalarına yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde yasa dışı kenevir ve skunk bitkilerinin doğada yetişme şartları, bitkilerin ayırt edici özellikleri ve tanınması ana başlıkları altında ele alındı. Katılımcılara bitkilerin fiziki özellikleri ile büyüme eğilimleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı ve tanımlama kriterleri paylaşıldı.

Uygulama ve tespit yöntemleri:

Ormanlık alanlarda gerçekleştirilebilecek kaçak ekim faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik pratik yöntemler üzerinde duruldu. Eğitimin bu bölümünde gözleme dayalı tespit teknikleri, riskli alanların belirlenmesi ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla tartışıldı.

Amaç ve beklenti:

Eğitimin amacı, orman personelinin yasa dışı ekim faaliyetlerine karşı farkındalığını artırmak ve fiili mücadele çalışmalarına katkı sağlamaktır. Yetkililer, verilen bilginin kaçak ekimlerin erken tespit edilmesi ve önlenmesi yönünde somut fayda getirmesini bekliyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ORMAN PERSONELİNE YASA DIŞI KENEVİR VE SKUNK EKİMİYLE MÜCADELE KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.