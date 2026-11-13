Atmacacılık geleneği Hopa'da 100 atmaca ile yeni kuşaklara taşındı

etkinlikte 100 atmaca doğaya salındı:

Artvin'in Hopa ilçesinde atmacacılık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen törende 100 atmaca doğaya bırakıldı. Hopa Kaymakamlığı koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Hopa Belediye Sosyal Tesisleri bahçesinde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

program detayları:

Tören sırasında atmacacılığın bölgedeki önemi ve doğayla kurulan bağ vurgulandı. Programda konuşan Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, atmacacılığı ilçenin doğası, coğrafyası, tarihi ve kültürüyle bütünleşen bir gelenek olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Sadece avcılık değil, aynı zamanda çevre bilinci, doğa bilincinin de coğrafyamız insanıyla bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri. Aynı zamanda tarih ve kültür aktarımının da babadan oğula, dededen toruna avcılığın geliştirilmesinde atmacacılığın çok önemli bir rolü ve yeri var. Şehirde bu organizasyonun bugün biraz daha coşkuyla yapılmasını ben de çok yürekten arzu ettim. Çünkü geldiğim günden beri şehrimizde ne tarafa dönsek şehrin kulübünden, spor kulübünden, taraftar grubuna kadar vatandaşlarından çocuklarımıza kadar atmaca figürüyle bütünleşmiş bir kentte yaşıyoruz".

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da geleneğin sürdürülmesinde avcıların ve atmacacıların rolüne dikkat çekerek, "Atmacacılık yüzyıllardır süren bir gelenektir. Bu gelenek doğaya duyarlı avcılar ve atmacacılar sayesinde devam etmektedir. Genel müdürlüğümüz ve taşra teşkilatları olarak geleneğimizi koruyarak devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaktayız. Atmacacılığın doğru anlaşılması ve birlik ruhunun korunması adına bu tür programlara önem veriyor ve her zaman destekliyoruz. Bu güzel programın atmacacılık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

gelenek, kültür ve gösteriler:

Konuşmaların ardından düzenlenen folklor gösterisi ile etkinlik renklendi. Jürinin değerlendirmesi sonucu sezonun en güzel atmacası seçildi ve birinci olan atmaca sahibine ödülü takdim edildi. Program, bölgedeki atmacacılık kültürünün hem saygı hem de bilinç düzeyiyle aktarılmasına odaklandı.

Etkinlik sonunda, Hopa'dan yapılan salımlar kapsamında Artvin ve Rize'de tutulan toplam 100 atmaca doğaya bırakıldı; organizasyonun geleneksel bilgiyi koruma ve doğa bilincini yayma hedefine katkı sağlaması amaçlandı.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE ATMACACILIK GELENEĞİNİ YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 100 ATMACA DOĞAYA BIRAKILDI.