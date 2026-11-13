Mahalleye nefes veren Hamidiye Parkı yenilendi

Hamidiye Parkı modern bir yaşam alanı olarak açıldı

Çekmeköy Belediyesi tarafından yenilenen Hamidiye Parkı, düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Park, yeşil dokusunun güçlendirilmesi ve mevcut peyzajın yenilenmesiyle birlikte yürüyüş yolları, oturma grupları, spor ve çocuk oyun alanları gibi unsurları bir araya getirerek farklı yaş gruplarına hitap eden bir sosyal alan haline getirildi.

yenileme çalışmasının kapsamı:

Yenileme çalışmaları kapsamında parkta yeşil alanlar artırıldı ve peyzaj düzenlemeleri yenilendi. Vatandaşların konforu gözetilerek oturma gruplarının sayısı artırıldı, yürüyüş yolları baştan aşağı yenilendi. Spor yapmak isteyenler için futbol sahası oluşturulurken, çocuk oyun grupları genişletildi. Bu düzenlemelerle park; çocukların oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürüldü.

açılış ve belediye mesajı:

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Bugün Çekmeköy’ümüzde yeni bir parkımızı daha hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim için parklar yalnızca ağaçlardan, yürüyüş yollarından ve oyun alanlarından ibaret değildir. Parklar çocuklarımızın neşeyle koştuğu, gençlerimizin vakit geçirdiği, büyüklerimizin huzur bulduğu, ailelerimizin bir araya geldiği yaşam alanlarıdır. Biz Çekmeköy’ü sadece yolları ve binalarıyla değil, yeşiliyle, doğasıyla, sosyal yaşam alanlarıyla güzelleştirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin gerçek zenginliği, çocuklarının mutluluğu ve insanlarının huzurudur. Bu parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada çocuklarımızın kahkahaları hiç eksik olmasın, ailelerimiz güzel hatıralar biriktirsin. Bu güzel eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda hizmetin siyaseti olmaz. Bizim tek önceliğimiz Çekmeköy, tek sevdamız hemşehrilerimizdir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Güler yüzlü Çekmeköy için çalışmaya devam edeceğiz'

Törene Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenilenen park, bölge sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan dokunacak bir kamusal alan olarak hizmet vermeye başladı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞTAN SONA YENİLENEN HAMİDİYE PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI. YEŞİL ALANLARI, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, SPOR VE OYUN ALANLARIYLA YENİLENEN PARK, HER YAŞTAN VATANDAŞIN KEYİFLE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ MODERN BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.