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Silopi'de yeşil dönüşüm: 250 dönümlük yeni ağaçlandırma atağı

Silopi Kaymakamlığı öncülüğündeki Yeşil Silopi Projesi, geçen yıl 100 dönümün ardından bu yıl 250 dönümlük yeni alanı fidanlarla buluşturmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Silopi'de yeşil dönüşüm: 250 dönümlük yeni ağaçlandırma atağı

silopi’de yeni ağaçlandırma çalışması:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen Yeşil Silopi Projesi kapsamında, geçen yıl 100 dönümlük alanda gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından bu yıl daha geniş bir alanda çalışma yürütülmesi planlanıyor. Proje, Silopi Kaymakamlığı öncülüğünde, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla sürdürülüyor ve hedef bu yıl 250 dönümlük yeni alanın yeşillendirilmesi olarak belirlendi.

hedef ve uygulama aşamaları:

Projede öncelikle Silopi şehir merkezine yakın, ağaçlandırmaya uygun sahaların etaplar halinde parklara ve yeşil kuşaklara dönüştürülmesi hedefleniyor. Yapılacak çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarının artırılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve daha yaşanabilir mekânlar oluşturulması amaçlanıyor. Geçen yıl elde edilen uygulama deneyimi, bu yılki 250 dönümlük çalışmanın planlanmasında yol gösterici olacak.

katılım ve koruma vurgusu:

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, projenin yalnızca fidan dikiminden ibaret olmadığını; oluşturulan alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da önemli olduğunu belirtti. Partal, "Yeşil Silopi Projesi ile ilçemizin yeşil alanlarını artırmayı ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Ancak bizim için önemli olan yalnızca fidanları toprakla buluşturmak değil, diktiğimiz ağaçları koruyarak büyümelerini sağlamaktır" diyerek vatandaşların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Proje kapsamında yapılacak etaplandırma ve bakım çalışmalarıyla, Silopi’nin çevresindeki uygun alanların adım adım park ve ağaçlandırma alanlarına dönüştürülmesi, uzun vadede ilçenin doğal dokusunun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Yerel kurumlarla iş birliği ve halkın sahiplenmesi, dikilen fidanların hayata tutunmasında belirleyici olacak.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YEŞİL SİLOPİ PROJESİ KAPSAMINDA, GEÇEN YIL 100 DÖNÜMDE...

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YEŞİL SİLOPİ PROJESİ KAPSAMINDA, GEÇEN YIL 100 DÖNÜMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BU YIL 250 DÖNÜMLÜK YENİ ALANIN DAHA YEŞİLLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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