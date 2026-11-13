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Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı

Adana'da jandarmanın operasyonuyla, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyo kapısının arkasında yakalandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı

operasyon detayları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sırasında, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan firarinin Yüreğir ilçesinde saklandığını tespit etti. Hükümlünün, 5 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı kaydedildi.

Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, yaklaşık üç saat boyunca bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden binada arama yaptı.

gizlendiği yer ve yakalanma:

Aramalar binanın ikinci ve üçüncü katlarında öncelikle yürütüldü; bu katlarda hükümlüye rastlanmadı. Hane halkı, birinci katın giriş kapısının anahtarının bulunmadığını belirtince ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan aramada firari hükümlü banyo kapısının arkasına saklanmış halde bulundu.

yakalama sonrası işlem:

Yakalanan hükümlü gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için jandarma komutanlığına götürüldü. Olayda adli sürecin tamamlanması ve ilgili işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülmesi bekleniyor.

ADANA’DA HAKKINDA 23 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ HÜKÜMLÜ...

ADANA’DA HAKKINDA 23 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ HÜKÜMLÜ, JANDARMANIN OPERASYONUNDA BANYO KAPISININ ARKASINA SAKLANMIŞ HALDE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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