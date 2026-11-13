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Sinop'ta Akliman yürüyüş yolunda çakal görüldü

Sinop Akliman mevkiindeki yürüyüş yolunda cep telefonu kamerasına sakin tavırlarla yansıyan çakal, kısa süre sonra ormanlık alana girerek kayboldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:55

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta Akliman yürüyüş yolunda çakal görüldü

Sinop Akliman yürüyüş yolunda çakal görüntüsü:

Sinop’un Akliman mevkisinde otomobiliyle gezintiye çıkan Ayşegül Yılmaz, yürüyüş yolunda bir çakal fark etti ve o anları kayda aldı. Görüntülerde çakalın yol üzerinde bir süre dolaştığı, çevreyi kontrol edercesine sakin hareket ettiği görülüyor.

Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla kayıt alırken hayvanın insanlara zarar verme izlenimi vermediğini, daha çok bölgeyi keşfeder gibi davrandığını belirtti. Kayıtlar, çakalın yürüyüş yolunda bir o tarafa bir bu tarafa gezinti yaptığını gösteriyor.

Gözlem ve sonraki hareketleri:

Bir süre yürüyüş yolunda dolaştıktan sonra çakal, ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Olayla ilgili olarak Ayşegül Yılmaz şunları söyledi: "Otomobilimle gezinti yaparken yürüyüş yolunda bir çakal gördüm. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Bu kadar rahat hareket etmesine şaşırdım ve o anları kayıt altına aldım. Bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu".

SİNOP’TA YÜRÜYÜŞ YOLUNDA DOLAŞAN ÇAKAL, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

SİNOP’TA YÜRÜYÜŞ YOLUNDA DOLAŞAN ÇAKAL, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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