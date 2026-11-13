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Operasyon Efeler'de: iş yerinde 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Operasyon Efeler'de: iş yerinde 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi

Efeler'de narkotik operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Efeler ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda iş yerinde satışa hazır halde çok sayıda madde bulundu.

ele geçirilen miktar ve bulgular:

Operasyon sırasında aramalarda 24 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin paketlenme şekli ve miktarı, görevlilerce ticarete yönelik olduğu değerlendirmesiyle kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik adımlardan biri olduğunu belirterek benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.

Aydın’da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi

Aydın’da iş yerine uyuşturucu baskını: 24 bin sentetik ecza ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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