Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

arılara ormanda konaklama için eğitim ve belge zorunluluğu getirildi

Eskişehir’de düzenlenen seminerle Orman Bölge Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği, ormanlarda konaklayacak arıcıların yangın eğitimini zorunlu kıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

arılara ormanda konaklama için eğitim ve belge zorunluluğu getirildi

eğitim programının amacı ve kapsamı:

Orman Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen seminer, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeni mevzuatı doğrultusunda arıcılara yönelik bir bilgilendirme ve sertifikalandırma çalışması olarak gerçekleşti. Yeni düzenlemeye göre devlet ormanlarında arı konaklatmak isteyen üreticilerin orman idaresi tarafından verilen eğitimi tamamlaması ve kurumsal kimliğe uygun Katılım Belgesi alması zorunlu hale getirildi.

Eğitimi tamamlamayan arıcılara, yangın hassasiyeti 1. ve 2. derece olan işletme müdürlükleri sınırları içinde yangın sezonu süresince izin verilmeyecek. Seminerde eğitim içeriği, yangın önleme tedbirleri, acil müdahale prosedürleri ve arı kovanlarının güvenli konaklama koşulları ayrıntılı olarak ele alındı.

uygulama ve üretici bilgilendirmesi:

Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, seminer sonrası yaptığı değerlendirmede uygulamanın önemine vurgu yaptı. Aşçı, bakanlığın bu yıl yürürlüğe koyduğu uygulamanın arıcılar için zorunluluk getirdiğini belirterek eğitimin sertifikalandırma amacı taşıdığını ifade etti. Başkan Aşçı, geçmişte gönüllülük esasına dayalı yapılan çalışmaların, geçen yıl Seyitgazi yangınında 10 şehidimizin olması nedeniyle tam olarak sürdürülemediğini ve bu yılki zorunluluğun bir fırsat olduğunu söyledi.

Seminerde yer alan üreticiler, ormanlarla arıcılar arasındaki karşılıklı bağı ve ekosisteme katkıyı tartıştı. Aşçı seminerde, arının ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu, arı olmazsa ekosistemin bozulacağını ve tarımsal üretimin de olumsuz etkileneceğini vurguladı. Bu bağlamda ormanın arıcılar için kritik bir kaynak olduğuna dikkat çekildi.

belge zorunluluğu ve izin süreçleri:

Eğitimi tamamlayan arıcılara verilecek katılım belgeleri, yeni sezonda ormanlık alanlardaki konaklama izin başvurularında resmi evrak olarak talep edilecek. Bu uygulama, orman idarelerinin bölgesel hassasiyet düzeylerine göre izin süreçlerini hızlandırmayı ve yangın riskini azaltmayı amaçlıyor. Birlik yetkilileri, geniş katılımla yürütülen eğitim faaliyetlerinin üreticilerin mağduriyetini önleyecek şekilde planlandığını belirtti.

Seminer, hem risk yönetimi hem de arıcıların ormanla sürdürülebilir ilişkisini koruma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Katılım belgelerinin denetimi ve izin prosedürleriyle ilgili işlemler orman idareleri tarafından resmi olarak uygulanacak.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE ESKİŞEHİR İL ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE ARICILARA YÖNELİK...

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE ESKİŞEHİR İL ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE ARICILARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR "ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'ya hayat içinde eğitim sunan özel eğitim okulu
images

Öğrencilere saha uygulamasıyla anlatılan Kurtuluş Yolu, Samsun'da Milli Mücadele...
images

İletişim fakültesinde 2026-2027 dönemi için oryantasyon programı düzenlendi
images

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda uygulama noktasında durdurulan tırda 1 milyon 620 bin makaron ve 30 bin paket sigara ele geçirildi

La Rioja'da sabah vakti barda çökme: zeminin ardından tavan çöktü, 12 yaralı

Eğirdir kıyısında sessiz keşif: gölde kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi