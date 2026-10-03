arılara ormanda konaklama için eğitim ve belge zorunluluğu getirildi

eğitim programının amacı ve kapsamı:

Orman Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen seminer, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeni mevzuatı doğrultusunda arıcılara yönelik bir bilgilendirme ve sertifikalandırma çalışması olarak gerçekleşti. Yeni düzenlemeye göre devlet ormanlarında arı konaklatmak isteyen üreticilerin orman idaresi tarafından verilen eğitimi tamamlaması ve kurumsal kimliğe uygun Katılım Belgesi alması zorunlu hale getirildi.

Eğitimi tamamlamayan arıcılara, yangın hassasiyeti 1. ve 2. derece olan işletme müdürlükleri sınırları içinde yangın sezonu süresince izin verilmeyecek. Seminerde eğitim içeriği, yangın önleme tedbirleri, acil müdahale prosedürleri ve arı kovanlarının güvenli konaklama koşulları ayrıntılı olarak ele alındı.

uygulama ve üretici bilgilendirmesi:

Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, seminer sonrası yaptığı değerlendirmede uygulamanın önemine vurgu yaptı. Aşçı, bakanlığın bu yıl yürürlüğe koyduğu uygulamanın arıcılar için zorunluluk getirdiğini belirterek eğitimin sertifikalandırma amacı taşıdığını ifade etti. Başkan Aşçı, geçmişte gönüllülük esasına dayalı yapılan çalışmaların, geçen yıl Seyitgazi yangınında 10 şehidimizin olması nedeniyle tam olarak sürdürülemediğini ve bu yılki zorunluluğun bir fırsat olduğunu söyledi.

Seminerde yer alan üreticiler, ormanlarla arıcılar arasındaki karşılıklı bağı ve ekosisteme katkıyı tartıştı. Aşçı seminerde, arının ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu, arı olmazsa ekosistemin bozulacağını ve tarımsal üretimin de olumsuz etkileneceğini vurguladı. Bu bağlamda ormanın arıcılar için kritik bir kaynak olduğuna dikkat çekildi.

belge zorunluluğu ve izin süreçleri:

Eğitimi tamamlayan arıcılara verilecek katılım belgeleri, yeni sezonda ormanlık alanlardaki konaklama izin başvurularında resmi evrak olarak talep edilecek. Bu uygulama, orman idarelerinin bölgesel hassasiyet düzeylerine göre izin süreçlerini hızlandırmayı ve yangın riskini azaltmayı amaçlıyor. Birlik yetkilileri, geniş katılımla yürütülen eğitim faaliyetlerinin üreticilerin mağduriyetini önleyecek şekilde planlandığını belirtti.

Seminer, hem risk yönetimi hem de arıcıların ormanla sürdürülebilir ilişkisini koruma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Katılım belgelerinin denetimi ve izin prosedürleriyle ilgili işlemler orman idareleri tarafından resmi olarak uygulanacak.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE ESKİŞEHİR İL ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE ARICILARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR "ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.