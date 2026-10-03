Motosiklet sürücüsü Eskişehir Odunpazarı'nda yandan çarpma sonucu hafif yaralandı

kaza ayrıntıları:

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B.M. idaresindeki 26 APE 211 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Ö.D. yönetimindeki 06 ABA 677 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı. Kaza sırasında her iki araçta da sürücüler dışında ek bir yolcu veya üçüncü tarafın zarar gördüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü ekipler tarafından ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi ve hastaneye sevk edilmedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili görgü ve delil incelemesi başlattı; sürücülerin ifadeleri ile plakolar ve olay yeri koşulları kayda geçirildi. Yetkililer, kaza nedeninin resmi soruşturma sonucunda netleşeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE BİR OTOMOBİLE YANDAN ÇARPAN MOTOSİKLETİN YARALANAN SÜRÜCÜSÜNE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.