Canik Doğu Park'ta araç çarpışması: iki kişi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

kaza yeri ve çarpışmanın seyri:

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Doğu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 52 ABP 888 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 AKU 986 plakalı motosiklet çarpıştı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek her iki kişiyi de Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

kazayla ilgili inceleme:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.