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Yazılar köyünde köylülerin müdahalesi ormanı yangından kurtardı

Yazılar köyünde tarlada başlayan anız yangını, köylülerin römorklu su tankerleriyle hızlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yazılar köyünde köylülerin müdahalesi ormanı yangından kurtardı

Yangının seyri:

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyü yakınlarında bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların alev almasıyla kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı. Dumanları ve alevlerin ilerleyişini fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi ve hızla harekete geçti.

Köylülerin müdahalesi:

Bölgede muhtemel yangınlara karşı köylere tahsis edilmiş römorklu su tankerleri, vatandaşlar tarafından traktörlerine bağlanarak olay yerine sevk edildi. Köylülerin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde alevler ormanın iç kesimlerine ilerlemeden kontrol altına alındı. Olay anında seferber olduklarını söyleyen Yazılar köyü muhtarı Mehmet Akşit, "Dumanı görür görmez olay yerine su tankerini takarak yetiştik. Ormana zarar vermeden yangını söndürdük" dedi.

Ekiplerin çalışması ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, kontrol altına alınan bölgede geniş çaplı soğutma çalışması başlattı. Ekipler, yangının ormanın derinliklerine yayılma riskini tamamen ortadan kaldırmak için alanda uzun süreli çalışma yürüttü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR TARLADA BAŞLAYIP ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN ANIZ YANGINI, KÖYLÜLERİN...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR TARLADA BAŞLAYIP ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN ANIZ YANGINI, KÖYLÜLERİN RÖMORKLU SU TANKERLERİYLE YAPTIĞI ZAMANINDA MÜDAHALE SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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