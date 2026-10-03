Bursa'da çocuklar kalemleriyle Gazze'ye umut çizdi

Bursa'da dayanışma için buluştular

Bursa'da düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde ilköğretim çağındaki çocuklar, Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan yaşıtlarına destek olmak amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar kalem ve boyalarını kullanarak Filistinli çocukların özlediği ev, okul, park, arkadaşlık ve güvenli bir gelecek temalarını tuvale taşıdı. Etkinlik, görsel anlatımla farkındalık yaratmayı ve kamuoyunun dikkatini sürdürmeyi hedefledi.

Munzir'in sözleri:

Etkinlikte okunan duygu yüklü metni 10 yaşındaki Gazze'li Munzir Yazıcı seslendirdi. Munzir, konuşmasında savaşın çocukların hayatında yarattığı yıkımı sade ama etkili cümlelerle anlattı. Munzir'in ifadeleri arasında öne çıkanlar şöyle oldu: 'Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze'de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma. Bir okul çizmek istedim. Okuluna gidemeyen çocukları düşündüm. Bir anne, bir baba çizmek istedim. Annesini, babasını kaybeden çocukları hatırladım.'

'Bir çocuğun gökyüzüne baktığında uçakları ve bombaları hayal etmemesi gerekir' diyen Munzir, masmavi bir gökyüzü, güneş ve kuşları resmetme arzusunu paylaştı. Kendi gündelik hayatından örnekler vererek, sabah okula gidip arkadaşlarıyla oynayabildiği, ailesinin yanında olduğu ve uykusundan huzur içinde uyandığı bir yaşamı tarif etti; bunun Gazze'deki pek çok çocuk için gerçek olmadığını vurguladı. Munzir, 'Bazılarının annesi yok. Bazılarının babası yok. Bazılarının kardeşleri yok. Bazıları da günlerce doğru düzgün yemek yiyemiyor, temiz su bulamıyor' sözleriyle dinleyenleri derinden etkiledi.

Yetim Vakfı'nın mesajı:

Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkanı Ali Yılmaz, buluşmanın yalnızca bir resim etkinliği olmadığını, çocukların çizgileri aracılığıyla Filistinli çocukların sesine ses katmak istediklerini söyledi. Yılmaz, Gazze'de çocukların ev, okul, aile, oyun ve gelecek gibi temel kavramları güvenli bir yaşamın parçası olarak deneyimleyemediğine dikkati çekti ve 'Bu rakamların her biri bir çocuk. Her biri yarım kalan bir hayat, bir isim, bir hikâye' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, etkinliğin anlamını özetlerken şunları dile getirdi: 'Bir resmin savaşı durduracağını biliyoruz. Bir boya kaleminin yıkılmış bir evi yeniden inşa edemeyeceğini de biliyoruz. Fakat bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bile hâlâ çok önemli bir şeyi söylüyor: İnsanlık, başka bir insanın acısını görebildiği sürece vardır.' Etkinlikte çocukların çizdikleriyle Filistinli yaşıtlarına özgür bir gelecek, yeniden açılan okullar ve bombasız bir gökyüzü diledikleri vurgulandı.

Çizimlerin bıraktığı iz:

Etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, ortaya çıkan görseller aracılığıyla toplumsal duyarlılık artırılmayı amaçladı. Çocukların tuvallere taşıdığı ev, okul, park, arkadaş ve gökyüzü temaları, savaşın gündelik yaşam üzerindeki etkilerini görünür kıldı ve kamusal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağladı. Yılmaz'ın sözleriyle etkinlik, çocuklara bırakılan bir emanet niteliğindeydi: 'Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık.'

BURSA'DA DÜZENLENEN "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZ" ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR, GAZZE'DE SAVAŞIN GÖLGESİNDE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN YAŞITLARI İÇİN RESİM ÇİZDİ.