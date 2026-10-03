Dokuz yıl sonra yakayı ele verdi: kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Gaziosmanpaşa'da

Operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Ç. (33) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yakalandı. Operasyonda firari hükümlü olduğu bildirilen şüphelinin, mala zarar verme, yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet ile hırsızlık gibi suçlardan hüküm giydiği belirtildi.

Firari yaşam ve saklanma yöntemleri:

Polis raporlarına göre şüphelinin, İstanbul'da gecekonduların yoğun olduğu semtlerde belirli aralıklarla konaklayarak saklandığı tespit edildi. Yakalama anında şüphelinin üç çocuğu ve imam nikahlı eşi Kadriye A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi ve ceza süreci:

Kaynaklara göre 2017 yılında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada ismi geçen Şenol Ç., olayda 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı dosyada yargılanmış; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Bu süreçteki soruşturmalar ve verilen cezalar neticesinde hakkında kesinleşmiş toplam 30 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HAKKINDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 9 YILI AŞKIN SÜREDİR ARANAN ŞÜPHELİ ŞENOL Ç., ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARANAN ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA GAZİOSMANPAŞA’DA YAKALANDI.