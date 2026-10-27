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Yalova'da Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için adli ve idari soruşturma

Yalova'da Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, eski nişanlısının şikayeti üzerine hastanedeki uygulamaları için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalova'da Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için adli ve idari soruşturma

Yalova'da soruşturma başlatıldı

Yalova'da, ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte görev yaptığı özel hastanedeki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. İddialar üzerine hem savcılık hem de il sağlık müdürlüğü tarafından inceleme sürüyor.

Savcılık ve sağlık müdürlüğü açıklamaları:

Olayla ilgili olarak Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ise yazılı açıklama yaparak iddiaların gündeme gelmesi üzerine hem adli hem de idari boyutta soruşturma başlatıldığını bildirdi ve incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

İddiaların ayrıntıları ve kapsamı:

İddialar arasında, Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyutmak amacıyla iğne yaptığı, hastanedeki mesai arkadaşıyla halay çektiği, hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki anlatımlar yer alıyor. Ayrıca, yoğun bakımda ölen bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiası da suç duyurusunda yer aldı.

Şikayetçi tarafından savcılığa sunulduğu belirtilen görüntülerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği, iddiaların hem delil yönünden hem de personel uygulamaları açısından araştırıldığı kaydedildi. Savcılık ve ilgili kurumların yürüttüğü incelemeler devam ediyor.

Haberde ayrıca, Gülter'in annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de yer alıyor; bu kayıt haberde belirtilen geçmiş hukuki süreçler arasında gösterildi.

TUĞYAN GÜLTER (SOLDA)

TUĞYAN GÜLTER (SOLDA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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