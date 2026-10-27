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Tır Zernek Barajı yakınında devrildi; sürücü yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi; olayda sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tır Zernek Barajı yakınında devrildi; sürücü yaralandı

Kaza ve müdahale:

VAN (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücünün durumu:

Kazanın ardından yapılan ilk müdahale sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücünün ismi ve tırın plakası edinilemeyen bilgiler arasında yer aldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşen devrilme nedeniyle bölgedeki trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik ve adli çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE TIRIN DEVRİLMESİ SONUCUNDA 1 KİŞİ YARALANDI.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE TIRIN DEVRİLMESİ SONUCUNDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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