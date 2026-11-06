Avcılar'da tartışma kanlı bitti: sevgilisini bıçakladı, evinde uyuşturucu bulundu

Olayın gelişimi

Dün gece saat 00.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen 36 yaşındaki R.K., birlikte yaşadığı 51 yaşındaki F.D.'yi önce evde darp etti, ardından bıçakladığı belirtildi. Yaralanan kadın dışarı kaçarak sokakta yardım ararken, şüphelinin peşinden gelerek saldırıyı sokak ortasında sürdürdüğü bildirildi.

Olayı fark eden çevredekilerin müdahalesiyle durum büyümeden kontrol altına alınmaya çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi; yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve kendisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Müdahale, gözaltı ve adli süreç:

Olay yerinde bekleyen şüpheli, çevredekiler tarafından kovalandıktan sonra yakınlardaki bir kahvehanede otururken polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin evinde uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından R.K. hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; delil ve ifade çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular dosyaya eklendi.

Mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Olay anını görenlerden biri, Soner Altunal, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler."

Mahalle halkı, güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından olay çevresinde toplanmaya devam ederken, polis çalışmalarını sokak genelinde genişleterek sürdürüyor.

Avcılar'da kız arkadaşını bıçaklayan şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı