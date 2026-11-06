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Nişan hazırlığındaki çiftin yolunda kaza: motosikletli kurye yaralandı

Tokat Erbaa'da Karayaka Köprüsü yakınında, nişan hazırlığındaki çiftin otomobiliyle çarpışan motosiklet sürücüsü C.A. yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nişan hazırlığındaki çiftin yolunda kaza: motosikletli kurye yaralandı

kaza anı ve araçların durumu:

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Karayaka Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre Erbaa yönünden Karayaka istikametine giden motosiklet sürücüsü C.A. yönetimindeki 60 AIB 242 plakalı motosiklet, köprüye geçmek üzere sola dönüş yaparken arkasından gelen A.K. idaresindeki 60 AEG 096 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yoldan çıkarak alt kısmındaki çalılıklara savruldu, kontrolünü kaybeden otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

yaralı ve müdahale:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü kurye C.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Otomobilde bulunan çiftin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

inceleme ve olayın bağlamı:

Otomobildeki çiftin nişan hazırlığı kapsamında yola çıktıkları öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumu üzerinde çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA BİR MOTOR KURYE...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA BİR MOTOR KURYE YARALANDI. YARALI KURYE, OLAY YERİNE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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