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Avm'de kafeterya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kayseri Kocasinan'daki Tuna Life AVM'de iki grup kadın arasında çıkan kavgada bir kadın bacağından bıçaklandı; şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avm'de kafeterya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olayın detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM içinde bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda 1 kişi yaralandı; yaralının kimliği E.K. olarak bildirildi ve bacağından bıçaklandığı belirtildi.

Müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AVM&#039;de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

AVM'de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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