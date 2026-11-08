Avm'de kafeterya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olayın detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM içinde bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda 1 kişi yaralandı; yaralının kimliği E.K. olarak bildirildi ve bacağından bıçaklandığı belirtildi.

Müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AVM'de kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı