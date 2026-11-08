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Suşehri'de aracın çarptığı inşaat malzemeleri yangını büyüttü

Sivas Suşehri'de D-100'de yoldan çıkan otomobil inşaat malzemelerine çarpıp alev aldı; araç yandı, sürücünün aracı terk ettiği tahmin ediliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Suşehri'de aracın çarptığı inşaat malzemeleri yangını büyüttü

Kaza ve yangın:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, D-100 karayolunda yoldan çıkan bir otomobilin istiflenmiş inşaat malzemelerine çarpması sonucu araç alev aldı. Çarpmanın ardından kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı.

Olayın gelişimi:

Kazanın ardından araç kısa sürede alev topuna döndü ve yoğun alev nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinde yapılan tespitlerde araçta kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yetkililer, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği yönünde değerlendirme yaptıklarını aktardı.

İncelemeler sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeni ve kazanın kesin koşullarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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