Suşehri'de aracın çarptığı inşaat malzemeleri yangını büyüttü

Kaza ve yangın:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, D-100 karayolunda yoldan çıkan bir otomobilin istiflenmiş inşaat malzemelerine çarpması sonucu araç alev aldı. Çarpmanın ardından kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı.
Olayın gelişimi:
Kazanın ardından araç kısa sürede alev topuna döndü ve yoğun alev nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinde yapılan tespitlerde araçta kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Müdahale ve inceleme:
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yetkililer, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği yönünde değerlendirme yaptıklarını aktardı.
İncelemeler sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeni ve kazanın kesin koşullarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Otomobil alev topuna döndü
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!